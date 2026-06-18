Львова-Белова: атаки ВСУ мешают воссоединению детей с семьями на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Постоянные налеты украинских дронов пока не позволяют провести акцию по воссоединению с семьями на Украине четверых детей, на которых уже сейчас готовы документы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, акция по возвращению детей планировалась на конец июня этого года, однако ухудшение обстановки не позволяет организовать их безопасную транспортировку.

«У нас готовы данные по возвращению на Украину для воссоединения со своими близкими на четверых детей, но, к сожалению, в связи с ухудшением обстановки с дронами — это сейчас небезопасно... Мы сейчас это сделать не можем, не можем рисковать детьми», — приводит ТАСС слова омбудсмена.

Львова-Белова выразила надежду, что после стабилизации ситуации четверо детей смогут воссоединиться со своими близкими на Украине. При этом возвращение детей в Россию в ближайшее время не планируется.

Напомним, в ночь на 18 июня ПВО России уничтожили 52 беспилотника, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Экстренные службы работают на местах падения обломков. Беспилотники долетели до НПЗ и «Садовода», где есть повреждения, но пострадавших нет.