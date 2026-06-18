Умер тысячелетний дуб Майор, самое известное дерево в мире

Главными причинами гибели дерева специалисты назвали глобальное потепление и засуху. Фото: Nick Beer/Shutterstock/Fotodom

В Шервудском лесу в Великобритании умерло самое известное дерево — легендарный дуб Майор. Исполин, чей возраст превышал 1000 лет, в этом году впервые не выпустил ни одного листа, пишет The Guardian.

Древний дуб с 11-метровым стволом и 28-метровой кроной ежегодно привлекал около 350 тысяч туристов. По преданию, именно в его дупле скрывался от шерифа Робин Гуд со своей бандой.

Известие о гибели дерева глубоко потрясло общественность. На импровизированные похороны, объявленные Королевским обществом защиты птиц (RSPB), приехали люди со всего мира. Местный гид Роберт Брэкли прибыл к дубу в костюме Робина Гуда на электрическом фургоне.

Специалисты подчеркивают, что гибель гиганта — результат комплекса факторов. Главными причинами стали глобальное потепление и засуха. Дерево тяжело перенесло рекордную британскую жару 2022 года (+40 °C). Ситуацию усугубили два века антропогенного воздействия — вытаптывание почвы туристами, военный лагерь в Шервуде и добыча угля, изменившая грунтовые воды.

Поглазеть на дерево ежегодно приезжали до 350 тысяч туристов. Фото: Alexey Fedorenko/Shutterstock/Fotodom

Парадоксально, но исторические попытки спасти дуб тоже навредили ему. Бетонные пломбы, металлические стяжки и подпорки, установленные в XX веке, нарушили естественный метаболизм. Как пояснила менеджер RSPB Хлоя Райдер, искусственная поддержка ветвей мешала дубу «спрятаться» в ствол для экономии ресурсов, из-за чего корни оказались истощены и изолированы от микрофлоры. Экстренная аэрация почвы в последние три года не смогла реанимировать дерево.

Несмотря на биологическую смерть, спиливать дуб не будут. Отмечается, что его мертвая древесина останется важнейшей частью экосистемы леса и домом для сотен видов организмов. Экологи также призвали правительство ужесточить законы, так как древние деревья Великобритании до сих пор не имеют специальной правовой защиты.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о риске многомиллионных смертей из-за экологических проблем.