Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке БПЛА за два года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Об этом говорят подсчеты KP.RU на основе информации, обнародованной мэром Сергеем Собяниным.

Несколько беспилотников достигли территории Московского НПЗ в Капотне, где сейчас ликвидируют последствия. Обломки также упали на ТЦ «Садовод», незначительно повредив одно из зданий. В Подмосковье обломки БПЛА спровоцировали возгорание на кровле ТЦ «Белая дача».

Разрушения зафиксированы в жилом секторе. В Жуковском беспилотник врезался в многоэтажку на улице Гагарина, повредив балконные плиты. В Люберцах нанесен ущерб фитнес-центру и промзоне. Падения обломков и пожары в дачных домах отмечены в Чехове, Электростали и Павловском Посаде. Известно об одной пострадавшей в деревне Степаново — женщина получила легкое ранение плеча.

Из-за ЧП Госавтоинспекция перекрыла участки МКАД от Новорязанского до Каширского шоссе в обоих направлениях, а также ряд прилегающих улиц. В аэропорту Шереметьево временно эвакуировали пассажиров в укрытия; к 7:10 ограничения сняли, но авиакомпании корректируют расписание.

Напомним, по данным Минобороны РФ, всего над российскими регионами за ночь было перехвачено и уничтожено 555 украинских дронов. В военном ведомстве заявили, что в ответ Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, работающим на нужды украинской армии.