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НовостиОбщество18 июня 2026 7:08

ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве временно закрыли после ночной атаки БПЛА

Приостановка работы ТЦ «Мега Белая Дача» произошла на фоне масштабной атаки ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве временно закрыли после ночной атаки БПЛА. Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве временно закрыли после ночной атаки БПЛА. Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Торговый центр «Мега Белая Дача», расположенный в Подмосковье, временно приостановил свою работу. Об этом сообщила администрация комплекса в своем официальном Telegram-канале утром в четверг.

«По техническим причинам сегодня Мега Белая Дача временно закрыта», — указано в официальном заявлении администрации.

На данный момент точные сроки возобновления работы торгового центра не указаны. Представители комплекса пообещали оперативно проинформировать посетителей о повторном открытии объекта, как только появится актуальная информация.

Приостановка работы ТЦ произошла на фоне масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, которой Москва и Московская область подверглись в ночь на 18 июня.

Напомним, в результате падения дронов и их обломков в регионе зафиксирован ряд повреждений. Среди прочего, в Жуковском БПЛА врезался в жилую многоэтажку. Падение обломков также зафиксировано в дачных поселках в Чехове, Электростали и Павловском Посаде.