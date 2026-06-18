ВЦИОМ: В России изменилось представление о престиже, статусе и богатой жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России изменилось представление о престижной жизни: главными признаками статуса россияне считают возможность дать детям качественное образование (50%) и получить хорошую медицинскую помощь (39%), а не наличие дорогой машины или мебели. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1600 респондентов.

За два десятилетия иерархия ценностей сместилась в сторону социальной защищенности. Если в 2006 году главным маркером успеха было хорошее жилье (55%), то теперь на первом месте — образование для детей. Качественная медицина за этот же период поднялась с 21% до 39%, а возможность покупки квартиры — с 23% до 32%. Автомобиль сейчас считают признаком статуса лишь 15% опрошенных, дорогую мебель — всего 3%.

Представления о престиже почти не зависят от материального положения, но есть различия по возрасту и географии: молодежь чаще связывает статус с приобретением жилья (55%), старшее поколение — с образованием детей и медициной.

В Москве и Петербурге больше ценят недвижимость за рубежом, в сельской местности — доступ к образованию и врачам. Социологи отмечают, что прежние маркеры успеха больше не дают ощущения прочного положения, так как не решают ключевых жизненных задач. Престиж становится более социальным и прагматичным.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (64%) мечтают жить в собственном индивидуальном доме, тогда как квартиры предпочитают лишь 34%. Идеальным респонденты назвали жилье площадью 76–100 квадратных метров с тремя-четырьмя комнатами.