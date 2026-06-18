Разрушительное групповое мышление и предвзятость: Канада назвала причины гибели батискафа «Титан»

Канада опубликовала отчет о причинах крушения батискафа «Титан» Фото: EAST NEWS.

Канадский совет по транспорту и безопасности (TSB) опубликовал отчет о катастрофе батискафа «Титан», затонувшего в июне 2023 года при погружении к «Титанику». Об этом пишет The Guardian.

Согласно докладу, ключевыми причинами гибели пяти человек стали многочисленные конструктивные дефекты судна и токсичная корпоративная культура компании OceanGate. Следователи пришли к выводу, что руководство компании поддалось «групповому мышлению» и «предвзятости подтверждения». В OceanGate систематически игнорировали предупреждения, а экспертов, заявлявших об опасности, увольняли.

Дело в том, что конструкция 6,7-метрового аппарата была признана «не соответствующей стандартным инженерным практикам». Эксперты выявили несколько критических факторов. Во-первых, была отмечена неизученность материала. Корпус из углеродного волокна накапливал микроповреждения при каждом из 13 успешных погружений, теряя прочность.

Кроме того, отсутствовали цикличные испытания. Вместо положенных сотен или тысяч тестов полномасштабных моделей, OceanGate провела лишь ограниченные испытания. При этом обе уменьшенные копии аппарата ранее разрушились на глубине.

Вдобавок присутствовали внешние повреждения. Корпус мог быть ослаблен из-за столкновения с «Титаником» в 2022 году и годового нахождения под воздействием окружающей среды на поверхности.

«Система акустического мониторинга, призванная предупреждать о разрушении конструкции, не была должным образом протестирована и не сработала во время катастрофы», — сказано в отчете TSB.

Корпус «Титана» полностью разрушился всего через 5,397 секунды после отправки экипажем последнего текстового сообщения с глубины более 3000 метров. Все пассажиры, включая основателя OceanGate Стоктона Раша, погибли мгновенно.

Инспекторы отметили, что сфера глубоководных аппаратов почти не регулируется. У OceanGate отсутствовали сертификация, страховка и надзор классификационных обществ.

Сегодня OceanGate полностью прекратила все исследовательские и коммерческие операции, а TSB призывает к немедленному ужесточению государственного надзора в морском секторе.

Напомним, все участники погружения погибли из-за имплозии — направленного внутрь взрыва, из-за чего аппарат сжало, как консервную банку. В таком случае смерть наступила мгновенно.