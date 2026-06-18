Vif: Бельгия планирует передать Украине все свои истребители F-16 Фото: Shutterstock.

Бельгия намерена передать Украине все 53 истребителя F-16, которые остаются в распоряжении королевства, к 2029 году. Об этом сообщает журнал Vif со ссылкой на главу бельгийского Минобороны Тео Франкена.

По его словам, первые семь самолетов должны поступить в 2026 году, причем четыре из них находятся в нелетном состоянии и будут использоваться как тренажеры. При этом издание отмечает, что до настоящего момента Бельгия не передала Киеву ни одного истребителя, несмотря на обещания предыдущего правительства отправить первые две машины еще в 2024 году.

Задержка связана с тем, что Брюссель до сих пор не получил от США заказанные в 2018 году самолеты F-35, которые должны заменить устаревающий парк F-16. Полный вывод из эксплуатации F-16 в Бельгии намечен на конец 2028 года.

Ранее KP.RU писал, что министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал ежегодные поставки оружия Украине на сумму 1 миллиард евро и пообещал передать истребители F-16 раньше оговоренного срока. В Москве неоднократно предупреждали, что накачивание Киева оружием лишь затягивает конфликт.