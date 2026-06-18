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НовостиНаука18 июня 2026 7:37

Астронавт NASA Менон восхитился подготовкой российских космонавтов

Астронавт NASA признался, что полет на российском корабле «Союз» был его давней мечтой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Астронавт NASA Менон восхитился подготовкой российских космонавтов

Астронавт NASA Менон восхитился подготовкой российских космонавтов

Фото: EAST NEWS.

Астронавт NASA, участник основного экипажа миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил программу подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). По его словам, тренировки полностью оправдали ожидания благодаря своей глубине и детальной проработке.

Менон отметил, что подготовка позволила ему детально познакомиться с кораблем «Союз» и российским сегментом Международной космической станции (МКС).

«Тренировка соответствовала моим представлениям. Она была очень подробной, углубленной, и вам удается близко познакомиться с Союзом... С нетерпением ожидаю реальной встречи, как только мы отправимся в космос», — сказал астронавт, выступая перед журналистами на старте комплексных экзаменационных тренировок экипажей МКС-75.

Менон также признался, что полет на российском корабле «Союз» был его давней мечтой. По его словам, возможность войти в состав экипажа МКС-75 стала для него настоящим подарком.

«Я начал работать здесь в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался программой и ее историей. Мне не верится, что мне выпала такая возможность полететь на Союзе и с таким экипажем», — отметил он.

В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В состав дублирующего экипажа включены Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхем. Запуск экспедиции запланирован на 14 июля.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия создаст орбитальную станцию. Запуск первого модуля планируется в 2028 году. Эти планы обсуждались на первом Российском космическом форуме, где также поднимались вопросы замены МКС и космического сотрудничества.