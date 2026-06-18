Астронавт NASA Менон восхитился подготовкой российских космонавтов Фото: EAST NEWS.

Астронавт NASA, участник основного экипажа миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил программу подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). По его словам, тренировки полностью оправдали ожидания благодаря своей глубине и детальной проработке.

Менон отметил, что подготовка позволила ему детально познакомиться с кораблем «Союз» и российским сегментом Международной космической станции (МКС).

«Тренировка соответствовала моим представлениям. Она была очень подробной, углубленной, и вам удается близко познакомиться с Союзом... С нетерпением ожидаю реальной встречи, как только мы отправимся в космос», — сказал астронавт, выступая перед журналистами на старте комплексных экзаменационных тренировок экипажей МКС-75.

Менон также признался, что полет на российском корабле «Союз» был его давней мечтой. По его словам, возможность войти в состав экипажа МКС-75 стала для него настоящим подарком.

«Я начал работать здесь в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался программой и ее историей. Мне не верится, что мне выпала такая возможность полететь на Союзе и с таким экипажем», — отметил он.

В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В состав дублирующего экипажа включены Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхем. Запуск экспедиции запланирован на 14 июля.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия создаст орбитальную станцию. Запуск первого модуля планируется в 2028 году. Эти планы обсуждались на первом Российском космическом форуме, где также поднимались вопросы замены МКС и космического сотрудничества.