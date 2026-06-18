Путин прибыл на площадку саммита Россия – АСЕАН в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня на площадку юбилейного саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии в МВЦ «Казань Экспо».

Мероприятие, посвященное 35-летию отношений, проходит в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Участники проведут пленарное заседание, после чего планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий на 2026–2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре. Сопредседателями саммита выступят Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин на встрече с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим назвал юбилейный саммит Россия – АСЕАН важной вехой в развитии стратегического партнерства. Главы государств также обсудили перспективы сотрудничества, а президент Филиппин пригласил российского лидера на 25-й саммит Ассоциации, который пройдет в Маниле в ноябре.