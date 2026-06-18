Писториус заявил о выделении 400 млн долларов на ПВО и ракеты для Украины. Фото: Malin Wunderlich/GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для ракеты для Patriot в пределах PURL. Об этом сообщает украинское издание Еurointegration.

Немецкий чиновник добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы участвовать в финансировании закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.

Накануне сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» договорились производить баллистические ракеты большой дальности на территории Украины. Изготовление оружие будет происходить по лицензии. Ее собираются выдавать американские компании своим коллегам из Европы.

Ранее стало известно, что Вашингтон принял решение о передаче нового транша средств для поддержки ВСУ. США собирается направить на эти нужды миллиард долларов.