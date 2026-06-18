Обломки беспилотников ВСУ повредили фитнес-клуб и крышу ТЦ в Люберцах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец получили повреждения в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАХ.

«В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне», - написал Воробьев.

По словам губернатора, пострадавших на данный момент нет. Воробьев отметил, что обломки украинских беспилотников попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», где произошло возгорание. На данный момент уточняется информация о площади пожара и возможных пострадавших и последствиях.

Ранее сайт KP.RU писал, что расположенный в Подмосковье торговый центр «Мега Белая Дача» временно приостановил свою работу.

Приостановка работы ТЦ произошла на фоне масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, которой Москва и Московская область подверглись в ночь на 18 июня.