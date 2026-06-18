Sina: Россия неожиданно отреагировала на возможное вступление Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Китайское издание Sina обратило внимание на активизацию обсуждения возможного вступления Украины в Европейский союз и реакцию России на начало переговорного процесса. По мнению авторов публикации, позиция Москвы оказалась неожиданной на фоне продвижения евроинтеграции Киева.

Как отмечается в публикации, Евросоюз приступил к первому этапу переговоров о возможном присоединении Украины. При этом представители Венгрии считают, что завершение всех необходимых процедур может занять от 10 до 15 лет.

Особое внимание в публикации уделено заявлению президента России Владимира Путина, сделанному незадолго до начала переговоров. Российский лидер отметил, что Москва не возражает против вступления Украины в Европейский союз, однако выступает против превращения ЕС в военный блок.

Китайские журналисты считают, что возможное присоединение Украины способно создать для Евросоюза дополнительные политические и экономические сложности. При этом авторы подчеркивают, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО имеет для Москвы значительно большее значение.

В материале также отмечается, что внутри Евросоюза продолжаются дискуссии о дальнейшем расширении объединения и связанных с этим финансовых обязательствах. По мнению авторов статьи, эти факторы могут повлиять на сроки и перспективы переговорного процесса.

Напомним, даже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.