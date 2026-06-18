Ушаков заявил, что ВС России продолжают активно вытеснять противников с освобожденных территорий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков категорически отверг утверждения о том, что положение на передовой меняется в пользу армии Украины. Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести».

По его словам, подобные заявления не имеют ничего общего с реальным положением дел. Российские бойцы продолжают активно вытеснять противников с различных территорий на СВО.

«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать <…> (конфликт - прим. ред.). Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», - отметил он.

Ранее KP.RU информировал, что российские войска продолжают успешно продвигаться в Константиновке. На днях нашим военнослужащим удалось расчистить все подходы к городу, которые находились под плотным контролем ВСУ.