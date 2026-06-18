Пашинян заявил о своем намерении принять участие в заседании ЕАЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил о своем намерении принять участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.
Ожидается, что в ходе предстоящего саммита главы правительств стран-участниц союза обсудят ключевые вопросы углубления интеграционных процессов, торгово-экономического сотрудничества, а также устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.
Ранее Пашинян заявил, что Армения остается полноправным членом ЕАЭС, так как все решения принимаются консенсусом, и у страны есть право вето. Это заявление он сделал после парламентских выборов, отвечая на вопрос о возможном лишении статуса члена союза.