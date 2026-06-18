Картайзер заявил, что Брюсселю пора уже начать вести открытый диалог с Россией. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюзу пора уже начать вести открытый диалог с Россией, и для этого им нужно назначить специального представителя для разъяснения позиции сторон. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

«Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, с уменьшенными амбициями, чтобы мы могли хотя бы поговорить друг с другом», - заявил чиновник.

Картайзер считает, что подобный формат стал бы первым действенным шагом к восстановлению дипломатических связей между Брюсселем и Москвой.

Напомним, что в Кремле не раз сообщали о готовности нашей страны налаживать контакты с Европой. Как отмечал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, Россия рада стремлению некоторых европейских чиновников вести диалог. Ведь только путем переговоров можно разрешить все недопонимания.