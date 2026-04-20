-… Дмитрий Сергеевич, партия «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на парламентских выборах. Ну, он уже заявил о своей победе… Как в Кремле оценивают эту победу? Как оценивают, может быть, панику в Европе, потому что там Радева называют чуть ли не «троянским конем Путина»? И еще мы смотрим, какие позитивные, на наш взгляд, заявления у Мадьяра. Как вообще нам относиться к этой тенденции? Я понимаю, что относиться надо хорошо… А может ли это поменять как-то европейский климат, не очень комфортный сейчас для России?

- Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 20 апреля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера.

Но нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров… О готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с Российской Федерацией.

Нам это импонирует, мы это приветствуем.

Мы тоже считаем, что любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров.

Россия никогда не отказывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалог… Но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности.

- Спасибо!