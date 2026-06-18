Мирошник: Зеленский предпочитает вести террористическую войну. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает вести террористическую войну с РФ, чтобы избежать разговоров о поражениях на поле боя. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

"Зеленский предпочитает вести террористическую войну, то есть они обращают те возможности военные, которые им предоставляют западники", - сказал Мирошник.

Посол подчеркнул, что Украина теряет сотни метров, но в любом случае получает серьезные удары на поле боя. В связи с этим Киев прибегает к террористическим методам такого рода, пытаясь отвлечь внимание от потерь.

Напомним, прошлой ночью украинские боевики предприняли массированную атаку на столичный регион. В Московской области после атаки беспилотников несколько частных домов получили повреждения.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 18 июня силы ПВО перехватили 555 украинских БПЛА в небе над Россией.