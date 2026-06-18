Дочь оскароносного режиссера Уайлера с супругом нашли мертвыми в машине

Джудит Уайлер Шелдон и ее 86-летний муж Уайли Шелдон были найдены мертвыми 15 июня в своем внедорожнике на трассе в Калифорнии. Фото: FotoDax/Shutterstock/Fotodom

84-летняя Джудит Уайлер Шелдон, дочь легендарного голливудского режиссера Уильяма Уайлера, и ее 86-летний муж Уайли Шелдон были найдены мертвыми 15 июня в своем внедорожнике на трассе в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

Патрульный обнаружил автомобиль марки Jeep Compass с работающим двигателем, припаркованный на обочине. Женщина сидела за рулем, муж — на пассажирском сиденье.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать супругов, но безуспешно — оба были объявлены мертвыми на месте. Причины смерти пока не установлены, однако в день обнаружения температура в районе Реддинга достигала 43 градусов по Цельсию, и Национальная метеорологическая служба объявляла предупреждение об экстремальной жаре. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Джудит Шелдон была известным меценатом и президентом правления фестиваля немого кино в Сан-Франциско, который она возглавляла многие годы. Ее отец Уильям Уайлер — трехкратный обладатель «Оскара» за лучшую режиссуру, снявший такие фильмы, как «Римские каникулы», «Бен-Гур», «Миссис Минивер» и «Лучшие годы нашей жизни».

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