МИД РФ приветствует прекращение конфликта между США и Ираном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия приветствует достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что подтверждение Ираном приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является лучшим ответом на голословные обвинения в адрес Тегерана.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, состоящий из 14 пунктов, прежде был подписан в электронном виде американским президентом Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Документ о мире, получивший название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран», должен положить конец военному противостоянию на Ближнем Востоке. 19 июня в Швейцарии состоится официальная церемония подписания данного меморандума.