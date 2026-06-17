Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он заявил 18 июня.

"Да, он подписан", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее Трамп заявил, что США разбомбят Иран, если Тегеран нарушит соглашение. Вашингтон передал Израилю копию согласованного с Исламской Республикой меморандума о взаимопонимании.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также заявил, что Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, причем президент США подписал копию меморандума с Исламской Республикой во время ужина в Версале.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал хорошим событием подписание меморандума между Ираном и США.

Напомним, KP.RU опубликовал полный текст договора, который подписали США и Иран.