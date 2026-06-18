Трое фигурантов дела о покушении на Сальдо признали вину в суде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трое фигурантов уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо признали свою вину в суде 18 июня.

Подсудимые, граждане Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки, согласились с предъявленным обвинением. Признав вину в убийствах двух человек в Херсонской области, а также в покушении на убийство Сальдо, они отказались от обвинений в акте международного терроризма.

"Вину в обстоятельствах признаем полностью, не согласны с квалификацией об акте международного терроризма", - заявили в зале суда подсудимые в ходе первого слушания.

Слушание проходит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в открытом режиме. Их обвинили в участии в террористическом сообществе, акте терроризма международного уровня, в покушении на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.