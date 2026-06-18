Внедрение карт «Мир» в странах АСЕАН обсудят на саммите в Казани

Страны АСЕАН обсудят внедрение системы «Мир» ради продвижения торговли с Россией Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Внедрение российской платежной системы «Мир» в странах АСЕАН станет одним из ключевых вопросов саммита в Казани. Об этом сообщил президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг в беседе с ТАСС на полях саммита Россия - АСЕАН.

По его словам, западные санкции фактически закрыли странам АСЕАН доступ к системе SWIFT. Это создало серьезные препятствия для торговли с Россией.

«Если мы хотим торговать с Россией, нужно найти новую систему, которая гарантирует оплату, а также доставку товаров», - подчеркнул он.

Суванавонг добавил, что соответствующий механизм может быть разработан в будущем. Речь идет о создании надежного инструмента для проведения расчетов между Россией и государствами Юго-Восточной Азии.

Ранее российский глава Владимир Путин сообщил о широких перспективах сотрудничества России и стран-членов АСЕАН. По его словам, участники организации сейчас ведут беседы о расширении совместной работы в энергетике, продовольственной безопасности и мирном атоме.