Генсек СНГ Лебедев назвал удар ВСУ по автобусу с детьми циничным преступлением. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Преднамеренный удар ВСУ по перевозившему детей на отдых автобусу является циничным преступлением. Об этом заявил Генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев.

Кроме того, добавил политик, это грубейшее нарушение норм международного права и принципов человечности.

До этого Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что международное сообщество не должно молчать относительно атак Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Омбудсмен отметила, что эти атаки должны получить публичную оценку.

17 июня в ДНР под удар попал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, следовавший по маршруту Гомель - Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, среди них 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены шесть человек.