В посольстве рассказали, как Россия будет реагировать на появление ЯО у Финляндии

Посольство: РФ допускает появление ядерного оружия в Финляндии в любой момент. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация будет исходить из возможности появления ядерного оружия на территории Финляндии в любой момент. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

Таким образом в дипмиссии отреагировали на изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.

"Впредь придется исходить из возможности появления ядерного оружия на территории страны, по сути, в любой момент", - сообщили агентству в дипмиссии.

Финский парламент ранее одобрил поправки, которые отменяют действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее KP.RU писал, как в Кремле отреагировали на разрешение ввоза ядерного оружия в Финляндию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел это конфронтацией.