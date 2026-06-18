Стало известно, когда озвучат правила измененной семейной ипотеки

Минстрой: о правилах измененной семейной ипотеки будет объявлено после 1 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на пленарном заседании форума недвижимости "Движение" .

"В ближайшее время, с 1 июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости", - сказал он.

По его словам, коллегам из финансового блока правительства удалось объяснить ряд "технических вещей". Благодаря этому удалось найти компромиссный вариант и избежать более высокого давления на стройотрасль.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России предложили уменьшать ставку по действующей семейной ипотеке по мере появления в семье новых детей. Кроме того, хотят ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями.