Российские силы ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ. Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины самолетного типа. Об этом 18 июня сообщили в Минобороны РФ.

Помимо дронов, расчеты ПВО сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 164 тысяч беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, почти 30 тысяч танков и бронемашин, 1740 боевых машин реактивных систем залпового огня, около 35,4 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 64 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее KP.RU писал, что в Красном Лимане Вооруженные силы России заблокировали группу боевиков 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. За сутки наступления в северо-западной части города российские подразделения взяли под контроль семь опорных пунктов и 48 зданий.