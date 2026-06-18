ВС РФ за сутки овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) блокировали группу боевиков из состава 120-й бригады теробороны ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями», - отмечается в сообщении.

Кроме того, группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны была блокирована в районе улиц Главная и Покровская. В то время как за сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских боевиков.

Ранее сайт KP.RU писал, что подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Днем ранее группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Кутузовка.