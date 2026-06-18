Минобороны: ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что успех достигнут в результате активных и решительных действий российских военных.

Также, по данным Минобороны, российские средства ПВО за сутки уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Кутузовка в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли удар по последней переправе через Северский Донец в Красном Лимане в ДНР, лишив украинские подразделения ключевого маршрута снабжения. Помимо этого бойцы взяли шесть опорных пунктов противника и 61 здание, уточнили в ведомстве.