WSJ: Трамп устал от постоянных призывов Нетаньяху что-то взорвать Фото: REUTERS.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заметно охладели. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Как отмечается в публикации, глава Белого дома устал от телефонных разговоров с израильским премьером, которые практически всегда сводятся к требованиям одобрить новые боевые действия.

«Биби [Нетаньяху] объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые», — приводит издание слова собеседника.

По данным источников WSJ, серьезный раскол в позициях двух лидеров наметился в последние недели. В то время как Трамп активно пытается добиться деэскалации и завершения конфликта с Ираном, Нетаньяху, напротив, стремится к его продолжению.

Кроме того, как сообщают журналисты, в ходе одного из недавних разговоров, посвященных ситуации в Ливане, американский лидер прямо спросил у израильского коллеги, зачем ЦАХАЛ «взрывает здания», и в резкой форме потребовал прекратить подобные действия.

Отмечается, что Трамп начал сомневаться в объективности израильской стороны. После бесед с Нетаньяху президент США регулярно перепроверяет информацию у членов своей администрации, уточняя, насколько точны и правдивы заявления премьер-министра Израиля.

Ранее Axios писал, что Нетаньяху в ярости из-за сделки США и Ирана, которую считает ошибкой. В Израиле уверены, что война должна была продолжиться. Однако даже ОАЭ, традиционно критиковавшие Иран, поддержали соглашение.