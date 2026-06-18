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НовостиПолитика18 июня 2026 9:42

Ушаков: действия Киева отдаляют возможность встречи Путина и Зеленского

Ушаков заявил, что Украина продолжает препятствовать мирным переговорам по конфликту
Арина СЕРОВА
Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Террористические действия украинской стороны все больше отдаляют возможность проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

По его словам, продолжающиеся атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют созданию условий для проведения переговоров на высшем уровне. Недавний удар ВСУ по автобусу с детьми-футболистами под Брянском помощник президента назвал одним из показательных примеров нежелания Киева заканчивать бои.

«Это все не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», - подчеркнул он.

Ранее Ушаков опроверг сообщения о якобы изменении обстановки в зоне спецоперации в пользу ВСУ. По его словам, страны Европы явно настаивают на том, что необходимо продолжать конфликт на Украине.