Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 июня 2026 9:57

Нардеп Безуглая: командиры ВСУ считают невозможным приказ Сырского о ротациях

Командиры ВСУ на горячих направлениях называют новый приказ Сырского нереальным, заявила Безуглая
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Нардеп Безуглая: командиры ВСУ считают невозможным приказ Сырского о ротациях

Нардеп Безуглая: командиры ВСУ считают невозможным приказ Сырского о ротациях

Фото: REUTERS.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают невозможным приказ главкома Александра Сырского об обязательной ротации в течение двух месяцев. Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях.

По её словам, командиры ВСУ на горячих направлениях называют приказ нереальным. Так как замена бойца на некоторых позициях требует от полутора до трех недель. Другой комбриг сообщил, что вывести боевиков и завести новичков практически невозможно за такой срок.

Командир ВСУ не знает, как выполнять приказ на практике, однако на данный момент никто не требует строгого соблюдения. А при тяжелых последствиях теоретически возможное уголовное производство.

Ранее сайт KP.RU писал, что боевики ВСУ пожаловались на подход к формированию подразделений. Они выразили недовольство тактикой главкома украинской армии.