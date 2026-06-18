Нардеп Безуглая: командиры ВСУ считают невозможным приказ Сырского о ротациях Фото: REUTERS.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают невозможным приказ главкома Александра Сырского об обязательной ротации в течение двух месяцев. Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях.

По её словам, командиры ВСУ на горячих направлениях называют приказ нереальным. Так как замена бойца на некоторых позициях требует от полутора до трех недель. Другой комбриг сообщил, что вывести боевиков и завести новичков практически невозможно за такой срок.

Командир ВСУ не знает, как выполнять приказ на практике, однако на данный момент никто не требует строгого соблюдения. А при тяжелых последствиях теоретически возможное уголовное производство.

Ранее сайт KP.RU писал, что боевики ВСУ пожаловались на подход к формированию подразделений. Они выразили недовольство тактикой главкома украинской армии.