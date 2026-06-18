МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Автобус с детьми получил серьезные повреждения после атаки ВСУ. ФОТО: Егор Ковальчук.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста. Поводом для жесткой дипломатической реакции стала атака на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.

Ранее Следственный комитет (СК) Беларуси официально возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма». Белорусские правоохранители во взаимодействии с российскими коллегами устанавливают все обстоятельства нападения и лиц, причастных к принятию решения и исполнению атаки.

Напомним, нападение произошло на территории Брянской области. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Гомеля, которая направлялась на летний отдых в Геленджик.

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