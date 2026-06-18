Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска на Славянском направлении в упорных боях наносят решительное поражение противнику, не оставляя ему шансов.

18 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Министр поздравил командование и личный состав двух мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта. Он отметил, что в ходе упорных боев на Славянском направлении военнослужащие продемонстрировали образцы храбрости и самоотверженности.

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку российские войска продвигаются километрами в зоне спецоперации. Глава государства подчеркнул, что лучше не просто останавливать СВО, а урегулировать конфликт в целом.