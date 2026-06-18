Pais: Европа пытается найти замену военным ресурсам США в НАТО Фото: REUTERS.

Европейские страны начали экстренные переговоры, как компенсировать дефицит оборонных ресурсов, который возникнет после решения Вашингтона сократить финансирование НАТО. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Белый дом намерен сместить стратегический фокус внимания на Индо-Тихоокеанский регион. В связи с этим США требуют от Европы кратного увеличения оборонных расходов и готовности взять на себя полную ответственность за безопасность на континенте.

Сокращение американского присутствия и боевых мощностей будет происходить поэтапно, однако точные сроки пока не определены. Речь идет об отзыве ключевой военной техники. Под угрозой дефицита окажутся истребители и стратегические бомбардировщики, самолеты-заправщики и морская разведывательная авиация, военные корабли, подводные лодки и как минимум один авианосец.

Эксперты отмечают, что быстро закрыть образовавшуюся брешь ЕС не сможет. На сегодняшний день европейские армии критически зависят от Пентагона в сферах стратегической транспортировки, воздушной дозаправки, космических возможностей, а также систем разведки, управления войсками и раннего предупреждения.

Сейчас Брюссель пытается разработать долгосрочный план автономии, однако эксперты предупреждаю: процесс отдаления США от Европы уже запущен, и ЕС придется ускоренно переводить экономику на военные рельсы.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. Немногим ранее сообщалось, что американские военные покидают военную базу Ясенка, расположенную в польском Жешуве.