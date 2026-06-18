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НовостиВ мире18 июня 2026 10:25

В ОАЭ детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

ОАЭ стали первой арабской страной, запретившей детям до 15 лет использовать соцсети
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
В ОАЭ детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

В ОАЭ детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, которая запретила пользоваться социальными сетями детям до 15 лет. Соответствующую резолюцию одобрило правительство ОАЭ в четверг, сообщает Reuters.

Документ полностью запрещает детям младше 15 лет создавать и использовать личные аккаунты в соцсетях. Для подростков от 15 до 16 лет предусмотрен регулируемый доступ с возрастным ограничением контента, ограничениями по времени и родительским контролем. При этом согласие родителей не является основанием для обхода запретов. Согласно документу, платформы обязаны внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей.

Как писал KP.RU, ранее Британия объявила о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. Комментируя запрет, премьер страны Кир Стармер сказал, что Лондон «возвращает детям их детство».