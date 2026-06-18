Россия и АСЕАН приняли совместные заявления по энергетике и культуре Фото: REUTERS.

Российская Федерация и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Документ утвердили президент России Владимир Путин, а также главы других делегаций. Помимо этого принято Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры.

Стороны подтверждают готовность углублять сотрудничество в ключевых отраслях, таких как энергетика, продовольственная безопасность, наука и технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация, инновационное производство и туризм.

Кроме того, Россия и страны АСЕАН выразили готовность «стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, включая сферу услуг».

Российский лидер в рамках саммита провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, Путин встретился с главой Филиппин.