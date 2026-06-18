Полицейский застрелил годовалого ребенка и вызвал волну протестов в США. Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском штате Миссисипи полицейский застрелил годовалого ребенка на парковке супермаркета Walmart, что спровоцировало массовые протесты в городе Сенатобия. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье после того, как полиция получила вызов о краже коробки с подгузниками. Офицер открыл огонь по машине, которая пыталась скрыться с места преступления. В этот момент в автомобиле находились годовалый Коэн Уайли и еще один взрослый. Ребенок скончался. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Полицейский, причастный к стрельбе, был отправлен в административный отпуск.

Протесты, вспыхнувшие сразу после трагедии, продолжались несколько дней. Демонстранты собирались у мэрии и магазина Walmart. Адвокат семьи погибшего ребенка Бен Крамп заявил, что мать Коэна пыталась предупредить полицейских о ребенке в машине, но они все равно открыли огонь.

Как писал KP.RU, ранее в США бывшего полицейского признали виновным в сексуальном насилии над 14-летней девочкой, розыском которой он занимался.