Арестованы еще двое вероятных подельников Трабера по делу убийства Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца еще двоих предполагаемых подельников бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказных убийствах. Об этом сообщили в суде.

"Суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования и заключил под стражу Саида Саладинова и Владимира Даниленко", - раскрыли подробности в Басманном суде.

Фигурантов обвиняют в убийстве, совершенном организованной группой, а также в незаконном хранении оружия.

75-летнему петербургскому предпринимателю Илье Траберу предъявлено обвинение в организации убийства депутата Александра Петрова и незаконном обороте оружия. Петрова застрелили в октябре 2020 года. Убийца расстрелял депутата из автомата Калашникова с оптическим прицелом.

Также Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Алисултана Надирбегова, профессионального боксера, которого следствие считает исполнителем убийства Александра Петрова. Надирбегову грозит пожизненное заключение по статьям об убийстве организованной группой и незаконном обороте оружия. В 2016 году спортсмен уже привлекался к уголовной ответственности.