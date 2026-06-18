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НовостиПроисшествия18 июня 2026 11:03

Арестованы еще двое вероятных подельников Трабера по делу убийства Петрова

Басманный суд Москвы заключил под стражу новых фигурантов дела об убийстве депутата Александра Петрова
Анна АДАМАЙТЕС
Арестованы еще двое вероятных подельников Трабера по делу убийства Петрова

Арестованы еще двое вероятных подельников Трабера по делу убийства Петрова

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца еще двоих предполагаемых подельников бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказных убийствах. Об этом сообщили в суде.

"Суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования и заключил под стражу Саида Саладинова и Владимира Даниленко", - раскрыли подробности в Басманном суде.

Фигурантов обвиняют в убийстве, совершенном организованной группой, а также в незаконном хранении оружия.

75-летнему петербургскому предпринимателю Илье Траберу предъявлено обвинение в организации убийства депутата Александра Петрова и незаконном обороте оружия. Петрова застрелили в октябре 2020 года. Убийца расстрелял депутата из автомата Калашникова с оптическим прицелом.

Также Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Алисултана Надирбегова, профессионального боксера, которого следствие считает исполнителем убийства Александра Петрова. Надирбегову грозит пожизненное заключение по статьям об убийстве организованной группой и незаконном обороте оружия. В 2016 году спортсмен уже привлекался к уголовной ответственности.