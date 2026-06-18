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НовостиОбщество18 июня 2026 11:04

ФАС направила запрос о ценах на бензин АЗС «Нефтьмагистраль»

ФАС потребовала от «Нефтьмагистраль» передать сведения о средневзвешенных ценах на бензин и дизтопливо
Арина СЕРОВА
ФАС потребовала от «Нефтьмагистраль» передать сведения о средневзвешенных ценах на бензин и дизтопливо

ФАС потребовала от «Нефтьмагистраль» передать сведения о средневзвешенных ценах на бензин и дизтопливо

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба запросила у крупнейшей частной сети АЗС «ТД «Нефтьмагистраль» данные о ценах на бензин. Компания обязана предоставить сведения до 26 июня. Об этом заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что «Нефтьмагистраль» работает на территории всей Московской области.

Служба потребовала передать информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также об объемах их реализации. Помимо этого, сеть должна раскрыть данные о рентабельности продаж и экономически обосновать изменение стоимости топлива.

Запрос направлен в рамках планового мониторинга рынка нефтепродуктов. ФАС также проверяет соблюдение участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

KP.RU прежде сообщал, что совсем недавно ФАС провела проверку тарифов на тепло и воду в 84 регионах России. По результатам процедуры были выявлены нарушения в 65 субъектах.