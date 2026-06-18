НАТО грозит логистический кошмар: в Европе заговорили о танковом хаосе

Журналисты обратили внимание на промышленное соперничество и национальный эгоизм, которые параллельно развиваются на фоне конкурирующих проектов. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

На оружейной выставке Eurosatory в Париже ведущие оборонные концерны представили новейшие концепты основных боевых танков, адаптированных к опыту боевых действий на Украине. Об этом рассказало издание Die Welt.

Однако, как отмечается в публикации, за технологическим триумфом скрывается опасная тенденция. Вместо декларируемой политиками стандартизации европейский рынок раскалывается.

Журналисты обратили внимание на промышленное соперничество и национальный эгоизм, которые параллельно развиваются на фоне конкурирующих проектов: франко-немецкий MGCS, программа ЕС MARTE, «пантера» от Rheinmetall и южнокорейские K2 для Польши.

Как сообщается, партнеры по консорциумам одновременно являются непримиримыми конкурентами, делящими рынок объемом в 1700 танков. Эксперты предупреждают, что при сохранении такой тенденции к 2030-м годам НАТО получит в Европе шесть-семь различных гусеничных платформ с несовместимыми запчастями, калибрами и ПО. Это обернется для альянса настоящим логистическим кошмаром.

Накануне появилось сообщение о печальных попытках европейских стран найти замену военным ресурсам США в НАТО из-за сокращения американского присутствия и боевых мощностей в альянсе.