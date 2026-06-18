Не смогла сдержать эмоций: блогер Митрошина расплакалась на оглашении приговора

Митрошина расплакалась во время оглашения приговора Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Российский блогер Александра Митрошина расплакалась во время оглашения приговора по делу о легализации денег. Заседание проходило в зале Тверского суда. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на месте событий.

По словам журналиста, блогер старалась сдерживать эмоции до последнего. Однако, когда судья признал ее виновной, ее напряжение начало выходить наружу. После того, как стало известно об условном сроке, Митрошина начала плакать.

Митрошина прокомментировала приговор суда по делу об уклонении от уплаты 127 млн рублей налогов Александра Митрошина прокомментировала приговор суда по делу о легализации денежных средств. Девушка призналась, что была готова к любому исходу. Но когда суд огласил условный срок - заплакала и упала в объятия

После завершения оглашения приговора подсудимая обернулась к своим близким, которые все время находились в зале. Родственники, не теряя ни минуты, сразу же бросились обнимать Митрошину, и та окончательно расплакалась.

Ранее Александра Митрошина заявляла, что готова к абсолютно любому приговору в рамках ее уголовного дела. По ее словам, она уже больше года не может вести свои соцсети и заниматься хоть какой-то работой из-за постоянного стресса.