Президент Ирана Пезешкиан назвал меморандум с США историческим документом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум о завершении военного конфликта историческим документом. Соответствующее заявление глава Исламской Республики опубликовал в соцсети X.

По его словам, этот документ является посланием от сильного Ирана и демонстрирует, что мир становится реальным при взаимном уважении. К публикации иранского лидера приложен текст меморандума на английском языке.

Документ о мире, состоящий из 14 пунктов, ранее был дистанционно подписан президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Пезешкианом. Меморандум получил название «Исламабадский меморандум» — в честь столицы Пакистана, выступившего посредником между сторонами.

Как писал KP.RU, ранее в МИД РФ заявили, что Москва приветствует достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном.