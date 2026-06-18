Отар Кушанашвили усомнился в лечении блогера Лерчек в онкоцентре Блохина

Телеведущий Отар Кушанашвили Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный телеведущий Отар Кушанашвили публично выразил сомнения относительно информации о том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) проходит лечение в НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Блохина. Своими мыслями журналист поделился в Telegram-канале.

«Я тоже лечусь на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда я спросил, никто не в курсе, что там какой-то блогер лечится», — заявил Кушанашвили.

Однако позже телеведущий уточнил детали ситуации. По его словам, Чекалина и ее сожитель предоставили конкретные данные, назвав имя своего лечащего врача — Екатерину Обаревич. Согласно официальной информации клиники, специалист с таким именем действительно числится в штате центра и специализируется на лечении рака желудка.

Напомним, после публикации фотографий блогерши Лерчек из спортзала возникли вопросы о ее здоровье. В ответ на это юрист Екатерина Дашевская заявила, что такие фото не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии онкологического заболевания. Она напомнила, что пациенты часто ведут активный образ жизни во время лечения, и оценивать это должны врачи, а не общественность.