Юрист объяснил, можно ли обвинить Лерчек в обмане, использовав только фото из спортзала

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) со своим возлюбленным Фото: СОЦСЕТИ.

После опубликования фотографий блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) из спортзала у россиян появились вопросы. Многие не понимают, как она может заниматься спортом на четвертой стадии рака желудка. Юрист Екатерина Дашевская в разговоре с корреспондентом KP.RU рассказала, можно ли обвинить инфлюенсера в обмане, использовав эти фото.

«Важно понимать, что фотографии из спортзала, публикации в социальных сетях или публичная активность сами по себе не свидетельствуют ни о наличии, ни об отсутствии онкологического заболевания», — уточняет правозащитница, пресс-секретарь коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская.

Правозащитница напомнила, что пациенты часто ведут активный образ жизни во время лечения. Оценивать такие обстоятельства должны врачи, а не диванные эксперты. В России суды редко перепроверяют врачей из-за недовольства общественности.

Ранее KP.RU рассказал, что прокуратура заинтересовалась опубликованными фотографиями блогерши в соцсетях из спортзала. Отмечается, что Лерчек может быть назначена повторная экспертиза.