В Пентагоне объяснили, что означает пересмотр размещения сил США в Европе Фото: REUTERS.

Минобороны США начинает масштабную ревизию своего военного присутствия в Европе. В рамках концепции «НАТО 3.0» Пентагон намерен критически оценить расположения американских баз, увязав их сохранение с логистической доступностью и лояльностью принимающих стран. Об этом сообщил глава военного ведомства Пит Хегсет.

Ранее глава Пентагона анонсировал шестимесячный пересмотр дислокации американских сил на континенте. При этом Хегсет прямо дал понять, что не все европейские партнеры соответствуют жестким требованиям Вашингтона, заявив, что некоторые союзники США «провалят» эту проверку.

«Проводимый нами обзор НАТО 3.0 заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз, где мы можем обеспечить доступ к ним и возможность пролета, когда нам это потребуется», — подчеркнул глава Пентагона.

По словам Хегсата, ключевая цель инициативы — гарантировать максимально эффективное и стратегически выверенное размещение американских войск как в Европейском регионе, так и по всему миру. Руководитель военного ведомства также отметил, что аудит будет проводиться в тесном контакте с Конгрессом США и при координации с зарубежными союзниками.

Накануне появилось сообщение о попытках европейских стран найти замену военным ресурсам США в НАТО на фоне сокращения американского присутствия и боевых мощностей в альянсе.