Суд конфисковал 115 млн рублей у блогера Александры Митрошиной

Блогер Александра Митрошина. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу известного блогера Александры Митрошиной. Суд признал ее виновной в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере и постановил конфисковать в доход государства 115 млн рублей.

«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 миллионов рублей», — приводит РИА Новости решение судьи.

Суд полностью удовлетворил требование столичной прокуратуры. В доход государства обращены 55 млн рублей, полученные от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также 60,2 млн рублей, подлежащие возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке.

По версии обвинения, эти сделки с недвижимостью являлись частью схемы по отмыванию 127 млн рублей, которые блогер получила в результате уклонения от уплаты налогов.

Кроме конфискации имущества, суд назначил Александре Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также на нее наложен денежный штраф в размере 900 тысяч рублей.

Напомним, Митрошина стала одной из первых фигуранток в череде громких уголовных дел против российских топ-блогеров, связанных с использованием упрощенной системы налогообложения и дроблением бизнеса для сокрытия реальных доходов.