«Матерь бложья» Митрошина отделалась условным сроком за «отмыв» свыше 115 млн рублей

Блогера Александру Митрошину приговорили к штрафу и условному сроку. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

18 июня завершилась очередная уголовно-блогерская эпопея. На скамье подсудимых — Александра Митрошина. До начала преследования девушка любила называть себя «матерью бложьей», как бы намекая, что стоит выше блогеров и учит их зарабатывать. За легализацию («отмывание») 115 млн рублей Тверской суд Москвы приговорил ее к трем годам условного срока и штрафу в 900 тысяч рублей. Ранее у нее конфисковали «отмытые» средства.

Митрошиной 31 года. Ее суммарная аудитория в разных соцсетях около 4 млн подписчиков. Свой блог она завела 13 лет назад. Поначалу рассказывала про ЗОЖ, но затем стала учить блогеров-новичков продавать себя и свой товар.

Это не первое уголовное дело против Митрошиной. Силовики обратили на нее внимание еще в 2023 году. За три года до этого блогер напродавала онлайн-курсов на миллионы рублей. Но налоги не уплатила — казна недосчиталась 127 млн рублей. После уголовного преследования, вернула в бюджет всю сумму и дело прекратили. Это предусмотрено законом.

Но в 2025 году за Митрошиной вновь пришли. Блогер прилетела в Сочи из Дубая, где жила почти три года. В России ее и задержали. Новое уголовное дело — за легализацию средств. Если совсем просто объяснить суть: на те, недоплаченные в бюджет налоги, Митрошина купила квартиру в новостройке — за 115 млн рублей.

В качестве оправдания Александра заявила: не знала, что покупку жилья расценят как легализацию средств, полученных преступным путем.

К зданию суда Митрошина приехала в спортивной форме. Юристы помогали нести черную спортивную сумку с вещами: Фемида могла прямо в день заседания дать реальный срок и постановили взять Митрошину под стражу в зале суда. Однако большую часть срока девушке бы явно «скостили»: с прошлого марта блогер сидела под домашним арестом, нахождение под которым считается за два дня будущего срока (но в отношении условного приговора не действует).

Когда судья озвучил, что приговор будет условным, Митрошина двумя большими пальцами рук утерла глаза. Выбежав из зала, блогер кинулась в объятия друзей и родных. Расцеловавшись с близкими по кругу, дала короткий комментарий:

— Поеду домой отдыхать. Надо разобраться, что делать с браслетом на ноге, — сказала Митрошина, кивая на отслеживающее устройство, надетое ей на время домашнего ареста.

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