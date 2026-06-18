Словацкий премьер резко раскритиковал решение ЕС по России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление в связи с отказом Евросоюза назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство TASR.

По словам словацкого премьера, посредник должен хорошо знать обе стороны, и ЕС стоило бы вернуться к рассмотрению кандидатуры Шредера.

В начале июня Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Шредера предпочтительной фигурой для возможного диалога между Москвой и Европой, поскольку тот, по его мнению, является человеком, которому можно доверять. Предложение президента РФ не нашло поддержки в Брюсселе, хотя официально отказ от Шредера не подтвердили.

Как писал KP.RU, ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Евросоюз не заинтересован в том, чтобы Шредер выступал в роли посредника в переговорах с Россией.