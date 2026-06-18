Лихачёв: ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС

Лихачева: ВСУ перешли к систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС Фото: "КП" Архив.

В результате налета украинских беспилотников на город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар погиб сотрудник, еще один находится в тяжелом состоянии. Всего в ходе атаки, произошедшей в среду, 17 июня, пострадали четверо местных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

По его словам, под удар украинских БПЛА попали двое работников цеха централизованного ремонта ЗАЭС. В результате погиб работник, отвечающий за безопасность станции. Лихачев жестко осудил действия украинской армии, охарактеризовав происходящее как целенаправленные убийства и выразив искренние соболезнования семье и близким погибшего.

«От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС, теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции», — подчеркнул он.

Ранее информацию о жертвах и пострадавших подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, украинские войска 12 раз за минувшие сутки атаковали Запорожскую область. Он отметил, что четверо из пострадавших попали под обстрел именно в Энергодаре. На текущий момент врачи делают все возможное для спасения раненого энергетика.