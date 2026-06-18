Путин призвал перейти на нацвалюты в торговле между участниками АСЕАН

Путин обозначил переход на нацвалюты одним из приоритетных направлений в развитии сотрудничества стран АСЕАН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перевода торговых расчетов между участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на национальные валюты.

Глава государства обозначил переход на нацвалюты одним из приоритетных направлений в развитии торгово-экономических отношений со странами АСЕАН. По его словам, подобный шаг позволит снизить зависимость от западной валюты и укрепить самостоятельность участников в проведении взаиморасчетов.

«Важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять оставшиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран», - заявил Путин.

Ранее KP.RU информировал, что на саммите Россия-АСЕАН в Казани обсудят внедрение отечественной платежной системы «Мир». Данная тема актуальна из-за санкций Запада в банковском секторе.